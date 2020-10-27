بيروت 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه المياه الإقليمية اللبنانية والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لاسيما القرار رقم 1701.وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم أن: "زورقاً حربياً تابعاً للعدو الإسرائيلي انتهك المياه الإقليمية قبالة رأس الناقورة لمسافة حوالي 200 متر، حيث أقدم عناصره على نقل طفافين صغيرين من شمال الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية إلى جنوب الحدود البحرية داخل المياه التابعة لفلسطين المحتلة".وأشار البيان إلى أنه" تجري متابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".// انتهى //23:32ت م0262