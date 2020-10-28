الخرطوم 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسالتقى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك اليوم بالعاصمة الخرطوم بالمبعوث النرويجي الخاص للسودان آندرى إلياسون.وثمن حمدوك الدور الذي ظلت تلعبه النرويج في دعم قضايا الفترة الانتقالية في السودان وفي اتجاه تحقيق السلام الشامل والديمقراطية المستدامة.من جانبه أكد المبعوث النرويجي الخاص للسودان رغبة النرويج في مواصلة جهودها لدعم السودان في مختلف المجالات ومساندته لتنفيذ اتفاق السلام، مؤكّداً أيضاً استعداد النرويج لمساعدة السودان في إعفاء ديونه وجذب الاستثمارات.//انتهى//00:35ت م0267