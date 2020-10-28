الرياض 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسحقق ثلاثة صقارين سعوديين سبقاً في سرعة طرح شاهين، بعدما طرحوه في منطقة الحدود الشمالية خلال عشر دقائق، وباعوه في مزاد نادي الصقور السعودي في ملهم شمال الرياض مساء اليوم الثلاثاء بـ 151 ألف عملية، في عملية لم تستغرق أكثر من ١٢ دقيقة.الصقارون الثلاثة محمد نوار شرعان الحازمي ومطارد عواد سعد الحازمي وضحيان لافي نزال الحازمي، "أولاد عم" جمعهم حب الصقر، وهواية تعلموها منذ الصغر، يجنون ثمارها اليوم، فالصقر الذي حقق ربحهم المادي، هو الصقر الأول الذي يبيعونه في مسيرتهم، رغم طرحهم نحو 5 صقور خلال الأعوام الماضية، ولصغر حجمها قرروا الاحتفاظ بها في مخيمهم الصحراوي، لكن صقرهم الأخير وجد طريقه إلى مزاد نادي الصقور السعودي، واغتنموا الفرصة بالتواصل مع فرق المزاد لعرضه وبيعه على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز، لما يحظى به المزاد من جماهيرية وإقبال كبير من المهتمين.ويتسم طول الشاهين الفرخ الذي يعود لأبناء الحازمي الثلاثة بمواصفات نادرة ومميزة، عرضه مساوٍ لطوله 15 إنشاً ونصف راهي، ووزنه 1085 جراماً، وكانت المنافسة عليه كبيرة قبل أن يظفر به سعد بن ملوح السلطان مقابل 151 ألف ريال.// انتهى //00:38ت م0269