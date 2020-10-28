الرياض 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واستواصلت اليوم منافسات مزاد نادي الصقور السعودي، بعد عودة عرض "صقور الطواريح" للواجهة من جديد، حيث بلغت قيمة صفقات الليلة 390 ألف ريال بعد بيع أربعة صقور، على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز في مهلم شمال الرياض، الذي يستمر حتى الخامس عشر من نوفمبر المقبل.وجاءت المنافسة على البطاقة الأولى، على "فرخ شاهين" طرح العويقيلة للطاروح نافع مهدي بنيدر الشمري، عرضه 15 وربع إنش راهي، وطوله 15 إنشًا، ووزنه 957 جراماً، وظفر به ناصر فالح العدواني بقيمة 60 ألف ريال.وكانت البطاقة الثانية على "فرخ شاهين" طرح الدبدبة للطاروح عطا الله بن جمعة العنزي، عرضه 15 ونصف إنش راهي، وطوله 14 ونصف إنش راهي، ووزنه 1045 جراماً، ودفع سعد بن ملوح السلطان للحصول عليه 125 ألف ريال.أما الصقر الثالث فشارك في طرحه بمنطقة الحماد الثلاثي محمد نوار شرعان الحازمي، ومطارد عواد سعد الحازمي، وضحيان لافي نزال الحازمي وهو من نوع "فرخ شاهين" عرضه مساوٍ لطوله 15 ونصف إنش راهي، ووزنه 1085 جراماً، وكانت المنافسة عليه كبيرة قبل أن يظفر به سعد بن ملوح السلطان مقابل 151 ألف ريال.وكانت البطاقة الرابعة للمزاد لـ "فرخ شاهين" طرح المجيرمة للطاروحين حمد حميد الصبحي، ويوسف حمد الصبحي، عرضه 15 ونصف إنش وطوله 15 إنش ووزنه 942 جراماً، واشتراه عاصم بن علي حسن أبو العلا مقابل 54 ألف ريال.يذكر أن نادي الصقور السعودي، خصص مساء أمس المزاد لصقور "الجير بيور" وصقور المسابقات صاحبة الإنجازات، دعمًا للمهتمين بهذا المجال، وسعيًا منه لتوفير خيارات متنوعة للراغبين باقتنائها.// انتهى //00:39ت م0270