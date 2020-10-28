الرياض 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسعقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم اجتماعاً "عن بعد" مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو ، واطمئن على صحته بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، متمنياً له موفور الصحة والسلامة.واستعرض سمو رئيس الاتحاد العربي مع رئيس الفيفا خلال الاجتماع جملة من البرامج المشتركة بين الاتحادين والمتعلقة برياضة كرة القدم العربية وتنميتها لمزيد من تطورها وحضورها دولياً، وذلك في الجوانب الفنية والإدارية وفي التحكيم والاحتراف وتنمية المواهب الشابة.وأشاد إنفانتينو بالجهود التي يبذلها الاتحاد العربي لكرة القدم برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لتنمية مسابقات الاتحاد على مستوى الأندية والمنتخبات، متطلعاً إلى مزيد من التعاون والعمل المشترك بين الاتحادين الدولي والعربي.بينما، قدم سمو رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم شكره وتقديره لرئيس الاتحاد الدولي على اهتمامه بهذا الاجتماع، رغم العارض الصحي الذي يمر به، مثمناً سموه ذلك، مبيناً أن التعاون القائم بين الاتحادين الدولي والعربي سيسهم كثيراً في تطور رياضة كرة القدم العربية وازدهارها وتنمية المواهب الكروية في أرجاء الوطن العربي"، مشيراً سموه إلى أن مسابقات الاتحاد العربي لكرة القدم وتنظيمها ونجاحها سيحفزهم على بذل مزيد من العمل لاستمرارية هذه المسابقات".// انتهى //00:41ت م0271