القاهرة 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسأكدت مصر أهمية تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمن مصالحها المائية.جاء ذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية والموارد المائية والري من مصر والسودان وإثيوبيا اليوم، لبحث كيفية إعادة إطلاق المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي.وانتهى الاجتماع إلى قرار بأن يوجه الجانب السوداني الشقيق بوصفه الدولة التي تتولى الرئاسة الدورية لاجتماعات الدول الثلاث الدعوة لعقد اجتماعات تمتد لمدة أسبوع، بهدف استكمال تجميع وتنقيح مسودة اتفاق سد النهضة، التي كانت الدول الثلاث قد بدأت في إعدادها خلال جولة المفاوضات الأخيرة، من أجل التشاور حول السبيل الأمثل لإدارة المفاوضات خلال الفترة المقبلة.وكان اجتماع وزراء الدول الثلاث قد انعقد تحت رئاسة وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، بمشاركة مراقبين من أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، من أجل التباحث حول كيفية إعادة إطلاق المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي.// انتهى//00:48ت م0273