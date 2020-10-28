الخرطوم 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسالتقى وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين إسماعيل اليوم عبر" تقنية الفيديو" بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس مكتب مكافحة الإرهاب، فالدمير فيرونكوف وذلك على هامش أعمال الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة.وجرى خلال اللقاء بحث الجهود المبذولة من الأمم المتحدة والسودان في مجال مكافحة الإرهاب وتعبئة الموارد المتصلة بذلك.//انتهى//00:54ت م0275