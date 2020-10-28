بريدة 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه تجمع عدد من الأشخاص دون التقيد ببعض الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )، ومخالفتهم بذلك لأحكام لائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل الفيروس، فقد أسفرت إجراءات التقصي والاستدلال عن تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، ويجرى العمل على تطبيق العقوبة المقرره نظاماً، بحق المخالف وصاحب المنشأة، والحاضرين المخالفين.// انتهى //00:59ت م0276