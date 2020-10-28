الرباط 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسنظم مكتب تنسيق التعريب التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، اليوم بالرباط، ندوة دولية افتراضية حول مشروع معجم مصطلحات كوفيد 19، بمشاركة أطباء وخبراء من كليات الطب والهيئات المختصة من المملكة العربية السعودية والبحرين والمغرب والولايات المتحدة.وناقش المشاركون في هذه الندوة، الطبعة المزيدة والمنقحة من هذا المعجم، والعمل على توحيد المصطلحات في هذا الشأن بتنسيق مع المجامع اللغوية العربية، والمؤسسات الجامعية، والهيئات المختصة، بما يُمَكن المهتمين بالمجال الصحي وغيره من استعمال مصطلحات موحدة في اللغة العربية.وخلال الندوة أبرزت الملحق الثقافي السعودي بالمغرب الدكتورة يسرى حسين الجزائري جهود المملكة العربية السعودية في خدمة اللغة العربية، التي أنشأت 6 معاهد حكومية منتشرة في جميع مناطق المملكة وجامعاتها، إضافة إلى ما يزيد عن 60 قسماً للغة العربية في الجامعات السعودية.وأكدت أن المملكة تعطي أهمية قصوى للغة العربية باعتبارها مكوناً وطنياً ثقافياً واجتماعياً ودينياً، من خلال تنظيم عدد من الملتقيات والفعاليات، وإحداث العديد من الكراسي والمبادرات والبرامج العلمية في الجامعات، إضافة إلى تخصيص عدد من الجوائز العالمية في الترجمة.وأضافت الدكتورة يسرى حسين الجزائري أن معجم كوفيد 19 يسهم في رفع الالتباس الحاصل حول الكثير من المصطلحات الطبية لغير المختصين، ويقدم شروحات مركزة ومبسطة للمعنى باللغة العربية، ويسهل التواصل مع غير المختصين.//انتهى//02:21ت م0277