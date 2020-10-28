سكاكا 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسدشن رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبد الله الشايع اليوم مشروع تطوير المقررات الإلكترونية والاختبارات المحوسبة الهادف إلى زيادة أعداد الطلبة في الشعب الدراسية وتخفيض عدد الساعات الدراسية وأعضاء هيئة التدريس.وأكد الدكتور الشايع، أن هذا المشروع المتميز يأتي لمواكبة طموحات وتطلعات القيادة الرشيدة وجهود وزارة التعليم في مجال تحقيق كفاءة الإنفاق، وقال: "ستكون الجامعة سباقة في إطلاق مبادرات نوعية تجمع كفاءة الإنفاق والجودة، كما أن وجود بنك للأسئلة سيضمن عدالة العملية التعليمية، ويعطي مؤشرات حقيقية لمستوى الطلبة في جميع المقررات، ويرفع مستوى اهتمامهم في مقررات الإعداد العام".من جانبه ذكر وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور بندر بن مزعل الشمري، أن مشروع تطوير المقررات الإلكترونية يسهم في تحقيق كفاءة الإنفاق وتصميم مقررات إلكترونية متكاملة من حيث المحتوى والأنشطة وإستراتيجيات التدريس وأساليب التقويم، ويحقق نواتج التعلم المطلوبة، والوصول إلى أكبر شريحة من المستفيدين من المقررات والاختبارات الإلكترونية داخل الجامعة وخارجها، بالإضافة إلى تجويد مخرجات التعلم وضبط قياس نواتج التعلم والحصول على نتائج الاختبارات بسرعة ودقة .// انتهى //02:42ت م0279