القاهرة 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسسجلت مصر 170 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و11 حالة وفاة، لافتة النظر إلى خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 99084 حالات حتى اليوم.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 106877 حالة من ضمنهم 99084 حالة تم شفاؤها، و 6222 حالة وفاة.//انتهى//03:03ت م0281