الرياض 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واستغلبت أندية الجيل والكوكب وأحد على أندية عرعر والفيحاء وهجر على التوالي، اليوم في ثاني أيام الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، فيما تعادل الساحل سلبياً مع الدرعية.ففي مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ، تمكن نافع السميري وجوفان هنري من تسجيل ثنائية لنادي الجيل في الدقائق 45 و 55 في شباك عرعر الذي تمكن من تسجيل هدف وحيد عن طريق محمد بشير في الدقيقة الـ 71، لينتهي اللقاء بفوز أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف، ويرتفع رصيد الجيل إلى أربع نقاط، فيما بقي نادي عرعر بدون نقاط.وعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، بالخبر خرج الساحل والدرعية بنقطة واحدة لكل منهما بتعادلهما سلباً، بدون أهداف ليرفع الفريقان رصيدهما النقطي إلى نقطتين لكل منهما.وفي محافظة الخرج نجح الكوكب في الفوز على ضيفه الفيحاء بهدفين مقابل هدف.وتقدم الكوكب أولاً عن طريق لاعبه شاكر الرقيعي في الدقيقة 26، وأدرك الفيحاء التعادل عن طريق ويليام ألفيس في الدقيقة 56، قبل أن يتمكن إبودو إساكا عند الدقيقة 86 من تسجيل هدف الفوز لفريقه، ليصعد الكوكب إلى صدارة الترتيب بست نقاط، فيما ظل الفيحاء على رصيده السابق بثلاث نقاط.وفي آخر مواجهات اليوم الثاني تغلب فريق أحد على ضيفه هجر بهدف نظيف، حمل توقيع سوريا إبراهيم في الدقيقة 34، ليضيف أصحاب الأرض ثلاث نقاط إلى رصيدهم، ويصلوا إلى النقطة الرابعة، فيما بقي نادي هجر على نقطة واحدة .وتختتم غداً الجولة الثانية بخمس مواجهات الأولى تجمع فريقا النهضة والبكيرية عند الـ 5:40 مساءً على ملعب الأمير فهد بن سلمان بنادي النهضة في الدمام ، وهو نفس التوقيت الذي يحل فيه الخليج ضيفاً على النجوم في اللقاء الذي يجمعهما على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ، ويستضيف الشعلة على ملعبه نظيره نجران وذلك عند الـ 5:50 مساءً .ويستقبل نادي الحزم على ملعبه عند الـ 6:05 مساءً نظيره نادي الطائي، وتختتم الجولة، بلقاء جدة والجبلين على أرض الملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة عند الـ 6:25 مساءً.// انتهى //03:13ت م0282