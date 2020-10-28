فيفاء 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واساختتم مركز التآلف الاجتماعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة فيفاء اليوم ، فعاليات الورشة التدريبية بعنوان "فن تعلم الحرف والصناعة اليدوية".وهدفت الورشة التي شهدت مشاركة أكثر من ٢٠ متدرباً، إلى تعريف المشاركين بأهمية الحرف اليدوية، وإكسابهم مهارات الأعمال اليدوية في النجارة والحدادة، وصقل مواهبهم الفنية في مجال الحرف.// انتهى //03:34ت م0283