حائل 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل ، ممثلاً بوحدة التوعية العلمية والفكرية مساء غدٍ ، عدداً من الكلمات الإرشادية والتوعوية، التي يلقيها مجموعة من الدعاة والوعّاظ في عدد من جوامع ومساجد مدينة حائل، وذلك ضمن برنامج مساجدنا آمنة (بنسخته العاشرة).وأوضح مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل عبد الله بن محمد المجماج ، أن هذه الكلمات تأتي في إطار البرامج والمناشط التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة، لتبصير الناس بأمور دينهم.// انتهى //04:16ت م0286