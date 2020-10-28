عام / الصحف السعودية
الأربعاء 1442/3/11 هـ الموافق 2020/10/28 م واس
الرياض 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
- خادم الحرمين الشريفين: التمكين الاقتصادي لـ«الشباب والمرأة» من أولويات سياسات مجموعة العشرين
- المملكة تستنكر الرسوم المسيئة وترفض الربط بين الإسلام والإرهاب.
- المملكة تؤكد دعمها للحل السياسي في اليمن وحقوق الفلسطينيين.
- وزير الخارجية:المملكة والسنغال حريصتان على أمن واستقرار المنطقة.
- أمير تبوك يثمن دور الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالمنطقة.
- 500 ألف ريال لذوي المتوفين من كورونا في القطاع الصحي.
- «اعتماد» تفعل خدمة أوامر الإركاب بالتعاون مع الخطوط السعودية.
- إطلاق استراتيجية لتوفير مليون فرصة عمل في قطاع السياحة السعودي حتى عام 2030.
- تدمير طائرة «مفخخة» أطلقها الحوثي باتجاه المملكة.
- نجاح أكبر برنامج للجينوم في توثيق 7500 متغير للأمراض الوراثية والجينية بالمملكة.
- الاتحاد الأوروبي يحمل ميليشيا الحوثي مسؤولية حدوث تسرب من صافر
- الهند تتجه للنفط السعودي وتستغني عن الإيراني.
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