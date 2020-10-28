الرياض 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :- خادم الحرمين الشريفين: التمكين الاقتصادي لـ«الشباب والمرأة» من أولويات سياسات مجموعة العشرين- المملكة تستنكر الرسوم المسيئة وترفض الربط بين الإسلام والإرهاب.- المملكة تؤكد دعمها للحل السياسي في اليمن وحقوق الفلسطينيين.- وزير الخارجية:المملكة والسنغال حريصتان على أمن واستقرار المنطقة.- أمير تبوك يثمن دور الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالمنطقة.- 500 ألف ريال لذوي المتوفين من كورونا في القطاع الصحي.- «اعتماد» تفعل خدمة أوامر الإركاب بالتعاون مع الخطوط السعودية.- إطلاق استراتيجية لتوفير مليون فرصة عمل في قطاع السياحة السعودي حتى عام 2030.- تدمير طائرة «مفخخة» أطلقها الحوثي باتجاه المملكة.- نجاح أكبر برنامج للجينوم في توثيق 7500 متغير للأمراض الوراثية والجينية بالمملكة.- الاتحاد الأوروبي يحمل ميليشيا الحوثي مسؤولية حدوث تسرب من صافر- الهند تتجه للنفط السعودي وتستغني عن الإيراني.// يتبع //06:14ت م0003