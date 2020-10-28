طرابلس 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على لقاء قائد عام الجيش المشبر حفتر مع وفد القيادة العامة من أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 + 5 المشاركين في اجتماعات في جنيف للاطلاع على كل ما تم خلال جلسات الحوار التي عقدت على مدى خمسة أيام اثمرت عن الاتفاق الذى تم التوقيع عليه مع وفد الوفاق .وتناولت استنكار مجلس النواب رفض المجلس الأعلى للدولة لمخرجات اتفاق جنيف، التي نصت على وقف إطلاق النار بين الجيش وحكومة الوفاق، موضحا في بيان أن وفد القيادة العامة للجيش كان حريصًا على حقن الدماء، و رفع راية الحرب على الإرهاب ومليشيات التطرف .واهتمت الصحف بتصريحات وزير الداخلية فتحي باشاغا، وتحذيره من أن وقف إطلاق النار الهش في ليبيا، لن يستمر إلا إذا توقفت الدول الأجنبية المتنافسة عن التدخل في الصراع، موضحا أن التحدي الأكبر سيكون التدخل الأجنبي، أو نقص الدعم الدولي لمساعدة الليبيين على تنفيذ وقف إطلاق النار .ونوهت إلى توقيع وزير المواصلات ، ميلاد معتوق، مذكرتي تفاهم مع وزير النقل المالطي، إيان بورغ، في قطاعي الملاحة البحرية والنقل الجوي، وذلك خلال اجتماع ثنائي عقد بين وفدين من البلدين، موضحة أن المذكرة الأولى بالتعاون في قطاعي الملاحة البحرية والطيران، الثانية تتعلق بخطة عمل للوقاية من التلوث البحري.وتطرقت إلى تصريحات مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني ويليامز، وتوقعها أن تشمل المحادثات السياسية المقبلة في ليبيا موعد الانتخابات العامة في البلاد، موضحة أن هناك رغبة واضحة ومباشرة لإجراء انتخابات في أسرع إطار زمني ممكن .// انتهى //08:27ت م0010