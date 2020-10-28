نجران 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واستواصل جامعة نجران، ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، استقبال طلبات التسجيل في دبلوم الموارد البشرية للبنين والبنات من الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الصم البكم، ويستمر التسجيل لغاية ٣٠/ ٤/ ١٤٤٢هـ.ويهدف برنامج الدبلوم إلى إكساب المشاركين المعلومات العلمية في إدارة المنشآت، وتزويد المشاركين بالمهارات العملية، والأساليب التطبيقية المعاصرة في مجال الإدارة، إلى جانب تأهيلهم لسوق العمل.واشترطت العمادة على المتقدم أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة، داعيةً الراغبين في التسجيل إلى الدخول على الرابط التالي:https://edugate.nu.edu.sa/nu/init.// انتهى //09:21ت م0015