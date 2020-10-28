رام الله 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا ، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 4 وفيات و576 إصابة جديدة بفيروس كورونا و389 حالة شفاء في جميع المحافظات الفلسطينية.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ، مشيرةً إلى اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 11 فلسطينيًا من الضفة ، وقامت جرافات الاحتلال الإسرائيلي بهدم مشتل زراعي عند مدخل بلدة السموع جنوب الخليل.ونشرت الصحف ترحيب جامعة الدول العربية بتوصيات الجلسة التي عقدها مجلس الأمن وما أكده أعضاء المجلس من تجاوب لرؤية الرئيس محمود عباس، وتبنيها آلية عقد مؤتمر دولي للسلام بداية العام المُقبل تحت مظلة الأمم المُـتحدة، بمُشاركة الأطراف الدولية المعنية لإطلاق عملية سلام جادة وحقيقية تستند إلى مبادئ القانون الدولي والمرجعيات الدولية ذات الصلة، تُفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وأخبرت الصحف عن اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.ولفتت الصحف الانتباه إلى أقوال أمين سر المجلس الوطني محمد صبيح إن الإجماع على تأييد رؤية الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام سيشجع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي على التحرك الفعلي لعقد المؤتمر وفق قرارات الشرعية الدولية.وتطرقت إلى أقوال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" إن موسم قطف الزيتون في فلسطين تعطل من قبل أشخاص يُعرفون بأنهم مستوطنون إسرائيليون ، حيث أُصيب 23 مزارعًا فلسطينيًا بجروح، وأُضرمت النار في ما يزيد عن ألف شجرة زيتون، وتمت سرقة كميات كبيرة من المحصول.// انتهى //09:30ت م0016