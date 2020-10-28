القاهرة 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم مباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، والتي تناولت التعاون والتنسيق بين البلدين، والتأكيد على دعم مصر لأمن واستقرار السودان، والتوافق على اتفاق قانوني مُلزم لقضية سد النهضة.وأشارت إلى إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية أمس تسجيل 170 إصابة جديدة لفيروس كورونا و 11 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 106877 إصابة، والوفيات إلى 6222 حالة وفاة.وأفادت بأن رئيس الحكومة اللبنانية المُكلف سعد الحريري يواصل مساعيه لتشكيل حكومة جديدة من كفاءات غير حزبية، وسط خلافات على وزارات أساسية بالحكومة المقبلة.ونوّهت إلى مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرز كل الأصوات يوم الانتخابات الأمريكية المقررة يوم 3 نوفمبر المقبل، مُحذرًا من أن التصويت عبر البريد ربما يسمح بعمليات تزوير واسعة النطاق.ولفتت الانتباه إلى تأكيد واشنطن لأثينا التزامها بمعاهدة الدفاع المشتركة لمواجهة انتهاكات أنقرة في شرق البحر المتوسط، وقرار الولايات المتحدة إمداد اليونان بمقاتلات "إف -35" بدلاً من تركيا في اتجاه لمعاقبة الأخيرة بسبب سياساتها الاستفزازية.وتحدثت عن ترحيب مجلس الأمن الدولي أمس باتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا الذي وقعته اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في جنيف، ودعوته الأطراف الليبية إلى الالتزام بتعهداتها وتنفيذ الاتفاق الكامل.وتناقلت تحذير منظمة الصحة العالمية من العناء الشديد الناجم عن جائحة كورونا، داعية العالم إلى عدم الاستسلام مع تواصل ارتفاع حصيلة الوباء حول العالم إلى أكثر من 43 مليون إصابة، وأكثر من مليون حالة وفاة.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ سقوط 8 قتلى و133 مصابًا في تفجير إرهابي استهدف إحدى المدارس بمدينة بيشاور غرب باكستان.// انتهى //09:51ت م0017