بغداد 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واستناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم قرارات الجلسة الاعتيادية التي عقدها مجلس الوزراء أمس , مبرزة استعراض رئيس المجلس مصطفى الكاظمي النتائج الايجابية لجولته الأوروبية الأخيرة التي شملت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، خاصة مايتعلق بتوسيع آفاق التعاون بين بلاده وبين هذه الدول.ونوهت بملف النازحين الذي وصفته بأنه يشكل أولوية ، لما ينطوي عليه من جوانب إنسانية، فضلا عن أن حسمه يسهم في تعزيز السلم الأهلي في المجتمع العراقي.وفي الشأن الأمني أبرزت جهود القوات الأمنية العراقية لسد المنافذ والثغرات التي يتسلل منها عناصر" داعش" إلى محافظتي ديالى وصلاح الدين .// انتهى //10:28ت م0018