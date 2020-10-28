بيروت 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بنتائج المشاورات التي يجريها الرئيس المكلف سعد الحريري مع الرئيس اللبناني ميشال عون للاتفاق على التشكيلة الحكومية الجديدة .ونقلت صحف الأربعاء تأكيد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أمس أن جماعات منفلتة تسعى إلى حرف التظاهرات السلمية مشيدا بالمتظاهرين السلميين وحفاظهم على سلمية تظاهراتهم.وتطرقت إلى تشديد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال لقائه في القاهرة أمس رئيس المجلس السيادي للسودان الفريق عبدالفتاح البرهان تمسك مصر والسودان بالتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.وأوردت صحف بيروت تأكيد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس أن تنظيم داعش الإرهابي لا يزال يشكل تهديدا ، مشددا على أن التحالف الدولي سيواصل عمله لهزيمته .// انتهى //10:32ت م0019