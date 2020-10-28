إسلام آباد 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسبحث وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي في اتصال هاتفي مع نظيره الأفغاني محمد حنيف أتمار اليوم ، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات.وأكد قريشي أن باكستان تؤمن بأهمية دعم السلام في أفغانستان لأنه يخدم أمن واستقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن الحوار الداخلي بين الأفغان يوفر فرصة ممتازة للسلام ويجب على القيادة الأفغانية اغتنام هذه الفرصة لإنجاح عملية السلام والمصالحة لضمان الأمن الدائم لأفغانستان.// انتهى //10:33ت م0020