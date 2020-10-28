إسلام آباد 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم التفجير الدامي الذي خلف 8 قتلى وأكثر من 120 جريحاً في مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة بيشاور شمال غربي باكستان.واهتمت بتبني مجلس الشيوخ الباكستاني قراراً بالإجماع يدين المحاولة الأخيرة لإعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم في فرنسا.ونشرت تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي أكد استعداد بلاده على عقد محادثات السلام مع الهند لإنهاء جميع الخلافات وحلها سلمياً .وسلطت الضوء على تحذيرات وزارة الصحة الباكستانية حول بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا في باكستان، ودعوتها للشعب الباكستاني إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة.وأخبرت عن الجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية للسيطرة على الغلاء والتضخم الذي تشهده البلاد.وتطرقت إلى نية باكستان فتح نقاط حدودية جديدة مع أفغانستان لتعزيز عملية التبادل التجاري.وأشارت إلى إعلان أذربيجان عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 10 آخرين في قصف صاروخي أرميني رغم الهدنة المُعلنة بين البلدين في منطقة قرة باغ.وأشارت إلى مقتل 5 وإصابة أكثر من 30 بهجوم إرهابي على مركز للشرطة شرق أفغانستان.// انتهى //10:34ت م0021