الدمام 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسنفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة الشرقية اليوم، برامج وفعاليات حملة "الصلاة نور"، داخل صالات الخطوط الحديدية بالمنطقة الشرقية.وتهدف الحملة إلى التوعية بمكانة الصلاة وفضائلها وأثرها في حياة المسلم، من خلال استخدام التقنيات الحديثة في العرض عبر الإدارات الحكومية والأهلية ولوحات الطرق والمجمعات التجارية ومواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز مكانة الصلاة في مختلف شرائح المجتمع.وأوضح مدير عام فرع المنطقة فهد بن فيصل الثبيتي، أن الخطة الميدانية والتوعوية للفرع تواكب هذه الحملة المباركة التي تعنى بالركن الثاني من أركان الإسلام، انطلاقاً من اهتمام ولاة أمر هذه البلاد بشعائر الإسلام وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز –رحمه الله–، ومنها عنايتهم بالصلاة والدعوة إليها والمحافظة عليها.// انتهى//10:36ت م0022