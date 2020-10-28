بيشة 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسحصلت صحة بيشة على الاعتماد المؤسسي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وذلك للتدريب في برامج الدارسات العليا الصحية المهنية المعتمدة لدى الهيئة.وأوضحت صحة بيشة أنه تم تهيئة 4 مراكز تدريبية وتوزيعها بين كلٍ من مستشفيات ومراكز صحية ومركز الأسنان التخصصي بصحة بيشة، حيث بلغ عدد البرامج المعتمدة 3 برامج وهي (برنامج الجراحة العامة، برنامج الطب الباطني، برنامج إصلاح الأسنان) يستفيد من التدريب فيها 32 طبيباً وطبيبة.وأضافت أنه جاري العمل على استحداث 6 برامج جديدة خلال عامي 2020-2021 ، مما يُسهم في اكتساب المهارات والخبرات وضمان مواكبة التطور العلمي والمهني والطبي.// انتهى //10:36ت م0023