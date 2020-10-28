عام / صحة بيشة تحصل على الاعتماد المؤسسي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
الأربعاء 1442/3/11 هـ الموافق 2020/10/28 م واس
بيشة 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واس
حصلت صحة بيشة على الاعتماد المؤسسي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وذلك للتدريب في برامج الدارسات العليا الصحية المهنية المعتمدة لدى الهيئة.
وأوضحت صحة بيشة أنه تم تهيئة 4 مراكز تدريبية وتوزيعها بين كلٍ من مستشفيات ومراكز صحية ومركز الأسنان التخصصي بصحة بيشة، حيث بلغ عدد البرامج المعتمدة 3 برامج وهي (برنامج الجراحة العامة، برنامج الطب الباطني، برنامج إصلاح الأسنان) يستفيد من التدريب فيها 32 طبيباً وطبيبة.
وأضافت أنه جاري العمل على استحداث 6 برامج جديدة خلال عامي 2020-2021 ، مما يُسهم في اكتساب المهارات والخبرات وضمان مواكبة التطور العلمي والمهني والطبي.
// انتهى //
10:36ت م
0023