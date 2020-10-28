الخرطوم 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تمسك السودان ومصر بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.وأبرزت لقاء القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر مع وفد القيادة العامة من أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة المشاركين في اجتماعات في جنيف للاطلاع على كل ما تم خلال جلسات الحوار التي عقدت على مدى خمسة أيام .وعرجت الصحف على ترحيب الأمين العام المُساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المُحتلة بجامعة الدول العربية الدكتور سعيد أبو علي، بتوصيات الجلسة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن أمس خاصة بتبني أعضاء المجلس عقد مؤتمر دولي للسلام في بداية العام المُقبل تجاوبا مع دعوة الرئيس الفلسطيني في هذا الشأن .ولفتت الانتباه إلى تشكيك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نزاهة الانتخابات الأمريكية مرة أخرى أمس ، قائلا إنه سيكون "من غير المناسب" استغراق وقت إضافي لفرز عشرات الملايين من بطاقات الاقتراع بالبريد في سباقه أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.وسلطت الضوء على تحذير المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من عدم قدرة بلادها على السيطرة على فيروس كورونا المستجد ، مشيرةً إلى مراعاة الوضع المعرفي كمعيار لاتخاذ أي تقييدات لمواجهة تزايد أعداد الإصابة بالفيروس .// انتهى //10:36ت م0024