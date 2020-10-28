بلجرشي 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسقدّم مركز الرعاية الصحية الأولية في بلجرشي رقم 1، خدماته لأكثر من 8000 مراجع، وذلك خلال الـ 3 أشهر الماضية، منهم 1715 مستفيداً لعيادة "تأكد" لفحص كوفيد - 19.فيما قدمت العيادات خدماتها لـ 5430 مستفيداً، تم خلالها إجراء 494 فحصاً للزواج، و395 تطعيماً، وإجراء 129 فحصاً إشعاعياً، و 1701 فحص مخبري، إضافة لصرف 5120 وصفة طبية.كما نفّذ المركز خلال نفس الفترة، العديد من المبادرات استفاد منها قرابة 1300 مستفيد، منها مبادرة الكشف على العمالة، شملت 9 مساكن للعمالة و 441 مستفيداً، ومبادرة إيصال الأدوية للمنازل، قدمت لـ 213 مستفيداً، فما استفاد من برامج التثقيف 620 شخصاً.// انتهى //10:38ت م0025