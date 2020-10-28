الدمام 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسأجرى المختبر الإقليمي في مدينة الدمام ومختبر مركز "تأكد"، أكثر من مليون فحص مخبري لفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، وذلك منذ بداية الجائحة.وأوضحت "صحة الشرقية" أن هذا العدد من الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا خلال هذه المدة يُجسد حجم الجهود المبذولة من جميع العاملين في المختبر الإقليمي ومختبر "تأكد"، كما يعكس ما يتمتع به المختبران من خبرات مؤهله وأجهزة حديثة.يذكر أن المختبرين يضمان الكثير من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في مختلف التخصصات، إضافة إلى الكوادر الاستشارية والفنية، وهو ما أسهم - بحمد الله - في تحقيق هذا العمل المنجز، حيث يتم استقبال الفحوصات الطبية من المواطنين والمقيمين من الجنسين بمختلف الأعمار على مدار الساعة.// انتهى //11:10ت م0027