ينبع 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسأعلنت كلية ينبع للتقنية التطبيقية، موعد القبول الإلكتروني للفصل التدريبي الثاني لعام 1441 - 1442 هـ ، حيث سيكون التقديم عبر بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ ، خلال الفترة من 16 - 7 / 4 / 1442 هـ .وتتضمن البرامج التدريبية المتاحة قسم التقنية الكهربائية "تخصص القوى الكهربائية، تخصص الآلات والمعدات الكهربائية"، وقسم التقنية الإلكترونية "تخصص الإلكترونيات الصناعية والتحكم"، وقسم تقنية الاتصالات "تخصص الاتصالات"، وقسم التقنية الميكانيكية "تخصص الإنتاج الميكانيكي"، قسم الحاسب وتقنية المعلومات بتخصصاته "دعم فني -شبكات- برمجيات- تقنية الويب والوسائط المتعددة".يذكر أن خريج كلية ينبع للتقنية التطبيقية يحصل على شهادة الدبلوم الجامعية المتوسطة، التي تؤهله للالتحاق بسوق العمل، وتمكنه مواصلة التدريب من خلال الالتحاق ببرامج البكالوريوس التي تقدمها المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني، في العديد من الكليات في مختلف مناطق المملكة.// انتهى //11:34ت م0034