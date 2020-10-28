مابوتو 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسأجبر الصراع المستمر داخل موزمبيق على فرار عشرة آلاف نازح بالقوارب إلى بيمبا، عاصمة مقاطعة كابو ديلجادو، فى شمال موزمبيق، معظمهم من النساء والأطفال.وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن تدهور الوضع الإنساني في كابو ديلجادو بسرعة في الأشهر العشرة الماضية بسبب الصراع والعنف، أدى إلى نزوح أكثر من 300 ألف شخص وبحاجة إلى المساعدة العاجلة.// انتهى //11:45ت م0038