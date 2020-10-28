بيروت 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسوصل وفد دبلوماسي روسي اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت على متن طائرة عسكرية روسية، ضم عددا من الدبلوماسيين والعسكريين برئاسة كبير مساعدي وزير الخارجية والمبعوث الروسي الخاص ألكسندر لافروتوف، وسفير روسيا في سوريا ألكسندر كينشاهاك في زيارة رسمية إلى لبنان تستغرق يوما واحدا .ومن المقرر أن يجري الوفد خلال زيارته محادثات مع المسؤولين اللبنانيين تتعلق بالبحث في عقد مؤتمر دولي حول النازحين السوريين والعلاقات الثنائية بين البلدين .// انتهى //11:48ت م0039