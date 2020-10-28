عام / تعليم نجران يدعو أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين
الأربعاء 1442/3/11 هـ الموافق 2020/10/28 م واس
نجران 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واس
دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران اليوم أولياء أمور الطلاب والطالبات بمختلف مراحل التعليم العام للمبادرة بتسجيل أبنائهم في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، عبر الرابط التالي: https://mawhiba.org/Ar/programs/se، مشيرةً إلى موعد إقفال التسجيل في 9/5/1442هـ.
وأوضحت إدارة تعليم نجران أن البرنامج يمر بأربع مراحل بدءاً من التسجيل ومرحلتي تطبيق مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة بقسميه المحوسب وعن بُعد، وانتهاءً بإعلان الدرجات في الـ22من شعبان المقبل.
//انتهى//
13:14ت م
0065