نجران 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسدعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران اليوم أولياء أمور الطلاب والطالبات بمختلف مراحل التعليم العام للمبادرة بتسجيل أبنائهم في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، عبر الرابط التالي: https://mawhiba.org/Ar/programs/se، مشيرةً إلى موعد إقفال التسجيل في 9/5/1442هـ.وأوضحت إدارة تعليم نجران أن البرنامج يمر بأربع مراحل بدءاً من التسجيل ومرحلتي تطبيق مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة بقسميه المحوسب وعن بُعد، وانتهاءً بإعلان الدرجات في الـ22من شعبان المقبل.//انتهى//13:14ت م0065