الأحساء 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واساختتمت الكلية التقنية للبنات بالأحساء اليوم، اللقاء المفتوح الذي نظمته عن بعد بعنوان "معاً لبيئة تدريبية أفضل"؛ بهدف فتح قنوات تواصل مع المتدربات وتذليل الصعوبات التي قد تواجههن أثناء التدريب، بحضور المتدربات ومشاركة منسوبات ومدربات الكلية.وتضمن البرنامج مناقشة الملاحظات حول التقنية والمنصات البديلة لعقد المحاضرات التدريبية عن بعد، وآلية الاختبارات، وتوزيع الدرجات وفقاً للتوجيهات الواردة من المؤسسة، إضافة إلى استعراض وسائل التواصل مع الكلية، واستعراض الاقتراحات المقدمة من المتدربات، والإجابة على الاستفسارات المطروحة.وأوضحت عميدة الكلية ساره الصرعاوي، أن المتدربة هي محور العملية التدريبية والهدف الرئيس التي تسعى كليتنا إلى إعداده بالمعارف والخبرات العملية والسلوكيات الإيجابية، مشيرة إلى أهمية تعزيز ودعم المتدربات للتغلب على جميع الصعوبات التي تواجههم وصولاً للأهداف المرجوة.من جانبها بينت وكيلة شؤون المتدربات أسماء الناصر، أن اللقاء هدف إلى توفير بيئة تدريبية متميزة إيجابية خالية من الصعوبات التي تقف أمام تطوير مهارات التعليم عن بعد، لافتة إلى أنه تم رفع توصيات اللقاء إلى جميع الجهات المعنية لتنفيذ وتقديم تدريب عالي الجودة.// انتهى //13:15ت م0066