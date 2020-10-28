بريدة 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم، معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، يرافقه عدد من مسؤولي الوزارة.وجرى خلال الاجتماع استعراض العديد من الموضوعات المتعلقة بمشاريع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتعزيز الفرص الاقتصادية والتنموية التي تقدمها الوزارة من خلال المشاريع والخدمات المقدمة بالمنطقة.ونوه سموه بما يحظى به هذا القطاع المهم من اهتمام ومتابعة القيادة الرشيدة - أيدها الله -، مشيراً إلى أهمية القطاع الصناعي في توسيع القاعدة الاقتصادية للمملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، عبر التكامل والشراكة الحقيقية مع مختلف القطاعات الحكومية، لتحقيق التطلعات المأمولة من القيادة الرشيدة، ولتوفير فرص وظيفية مميزة لأبناء وبنات الوطن.من جهته أوضح المهندس الزامل أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية تعمل على تعظيم الفائدة من القطاع، وتعزيز الفرص الاستثمارية فيه.حضر الاستقبال وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.// انتهى //13:17ت م0067