‎الباحة 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسنظم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة أمس, لقاءً علمياً حول تعزيز الأمن الفكري, وذلك ضمن سلسلة برنامج اللقاءات لمنسوبي الفرع والهيئات بالمنطقة.وتناول اللقاء "الانحراف الفكري خطره ومظاهره وأسبابه والعلاج", ولزوم الجماعة ووجوب السمع والطاعة لولاة الأمر وإظهار ذلك مجتمعياً، والبصيرة والاستقامة والثبات على الدين وفق منهج السلف الصالح، مؤكدا اللقاء على أن الإنسان متى ما أراد أن يتكلم بعلم وعدل، فلا بد له من رد الجزئيات إلى الكليات، وعدم معارضة الكتاب والسنة بالعقل والذوق والوجد والهوى أو التأويل الفاسد, حيث أن من أهم مظاهر الانحراف في توظيف المصطلحات الشرعية في غير بابها، والجرأة على الفتوى، والتعصب للجماعة والحزب والرأي، وكذلك الطعن في العلماء، والإنكار علناً على ولاة الأمر.// انتهى //13:24ت م0069