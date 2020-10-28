جدة 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسأعلنت أمانة محافظة جدة طرح فرصة استثمارية مميزة لإقامة مشروع مخيمات بيئية سياحية وأنشطة ترفيهية "إنشاء وتشغيل وصيانة" بنطاق بلدية بريمان الفرعية على مساحة إجمالية تتجاوز الـ "مليون" متر مربع على طريق هدى الشام شرق المحافظة، وبفترة تعاقد تمتد لـ 7 أعوام.وأوضحت الأمانة أن مشروع المخيمات البيئية يتميز بوقوعه على مساحة كبيرة تتيح إقامة عدد كبير من مناطق التخييم في بيئة منظمة وآمنة، ويتضمن تخصيص منطقة أو أكثر للفعاليات وكذلك الأنشطة الترفيهية المصاحبة مثل سباق السيارات والدراجات النارية وركوب الخيل والجمال بعد أخذ الموافقات من الجهات المعنية، كما يتيح للمستثمر تخصيص مساحة للعربات المتنقلة الخاصة بالسكن (كرافانات) بمواصفات عالية وفقا للاشتراطات الخاصة بها.وأضافت أن المشروع سيحتوي على مدخل رئيسي، ومبنى إداري يضم مكاتب الأمن والاستقبال وصالات استقبال المستأجرين والمرتادين، إضافة إلى دورات مياه، كما تشتمل مناطق التخييم على خيام مخصصة ومتنوعة بحسب الاستخدامات، ومنها خيام الضيافة والنوم والطبخ، بجانب توفير ممرات ودورات مياه عامة للرجال والسيدات وخدمة الموقع بمواقف للسيارات وحماية أمنية وفقاً للشروط الواردة في كراسة المواصفات.وأشارت إلى أن فرصة الاستثمار في نشاط إقامة المخيمات البيئية تطرح للمرة الأولى على مستوى المحافظة، بهدف تنمية قطاع السياحة ودعمه وتشجيع وتنظيم نمط السياحة البيئية كونها أحد أهم وسائل الجذب للسكان والزائرين، لافتة إلى تطور هذا النشاط خلال السنوات الأخيرة في مدينة جدة وعلى مستوى المملكة وظهور أنماط جديدة لهذا النوع من التخييم، الذي يشهد إقبالاً وطلبا موسميا متزايدا من المواطنين والمقيمين لا سيما خلال فترة المناخ المعتدل.ودعت أمانة جدة الراغبين في الحصول على فرصة الاستثمار في إقامة المخيمات إلى زيارة بوابة الاستثمار البلدي فرص على الرابط https://furas.momra.gov.sa/ أو من خلال تطبيق الهواتف الذكية والاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات ومعرفة مواعيد انتهاء الشراء وفتح المظاريف.// انتهى //13:28ت م0070