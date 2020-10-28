بريدة 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم, فضيلة الشيخ سامي بن عبدالله الصقير, بمناسبة تعيينه عضواً في هيئة كبار العلماء.وأعرب سموه عن التهنئة له بهذه المناسبة, متمنياً له التوفيق في أداء مهامه وخدمة دينه ووطنه، مثمناً الدور المهم الذي تقدمه الهيئة بالمملكة، وتقديم كل مايخدم الدين الإسلامي الحنيف.من جهته عبر الشيخ الصقير عن شكره لسموه ، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه ومنسوبي الهيئة على أداء هذه الأمانة في خدمة الدين والوطن.// انتهى //13:31ت م0071