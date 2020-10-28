القدس المحتلة 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة منازل جنوب شرقي القدس المحتلة.ونقلت مصادر فلسطينية عن رئيس لجنة الدفاع عن أراضي بلدة السواحرة يونس جعفر قوله: إن قوات الاحتلال هدمت منزلاً تعود ملكيته للمواطن شاكر السرخي قرب طريق "نسيج الحياة" الرابط بين أراضي السواحرة ووقف النبي موسى، مضيفاً أنها هدمت أيضا منزلاً يعود للمواطن إسماعيل خليل هذالين، والذي يقع بجانب مدرسة التحدي 2 في منطقة المنطار بالبرية.وفي ذات السياق هدمت منزلاً في تجمع واد أبو هندي التابع لأراضي بلدة أبو ديس والمطل على مستوطنة "كيدار" الإسرائيلية .// انتهى //13:35ت م0073