القاهرة 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسفاز عادل عبد الرحمن العسومي من مملكة البحرين برئاسة البرلمان العربي بالتزكية لمدة عامين.جاء ذلك في جلسة البرلمان العربي الإجرائية التي جرت اليوم في مقر جامعة الدول العربية.وينص النظام الأساسي للبرلمان العربي على أن يتم انتخاب رئيسه لمدة عامين قابلة للتجديد لمرة واحدة، ومن المقرر أن ينتخب البرلمان نواب الرئيس ورؤساء اللجان ونوابهم اليوم.// انتهى //13:38ت م0074