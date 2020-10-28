الكويت 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 05ر16 نقطة ليبلغ مستوى 99ر5442 نقطة بنسبة صعود بلغت 30ر0 % .وتم تداول كمية أسهم بلغت 7ر189 مليون سهم تمت عبر 10491 صفقة نقدية بقيمة 37 مليون دينار كويتي .وانخفض مؤشر السوق الرئيس 9ر1 نقطة ليبلغ مستوى 92ر4331 نقطة بنسبة هبوط بلغت 04ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 6ر115 مليون سهم تمت عبر 4153 صفقة نقدية 2ر5 بقيمة مليون دينار .وارتفع مؤشر السوق الأول 7ر24 نقطة ليبلغ مستوى 99ر6003 نقطة بنسبة صعود بلغت 41ر0 %من خلال كمية أسهم بلغت 02ر74 مليون سهم تمت عبر 6338 صفقة بقيمة 8ر31 مليون دينار .وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 4ر9 نقطة ليبلغ مستوى 41ر4384 نقطة بنسبة صعود بلغت 22ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 9ر78 مليون سهم تمت عبر 2591 صفقة نقدية بقيمة 8ر3 مليون دينار .// انتهى //13:38ت م0075