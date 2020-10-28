تونس 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسأصدر اتحاد إذاعات الدول العربية من مقره بالعاصمة تونس اليوم عددًا جديدًا من مجلته الفصلية "الإذاعات العربية"، التي تسلط الضوء على الإعلام السمعي والبصري ومستجداته وطرق تطويره، من خلال مجموعة من التقارير البحثية والمقالات الهادفة.وأوضح المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية المهندس عبدالرحيم سليمان في افتتاحية العدد أن الأخبار الزائفة شكّلت منذ القِدَم ممارسة بشرية المقصود بها الخداع والتمويه والتضليل بدوافع ومبرّرات مختلفة، مشيرًا إلى أن ممارسات ترويجها باتت خطرًا عابرا للحدود يهدّد السلم العالمي وأمن البلدان و الشعوب، جرّاء تداعياتها السلبية التي تفضي إلى مرحلة لا يستطيع المرء معها التمييز بين ما هو حقيقة وما هو زيف.ودعا المدير العام إلى ضرورة تعميق الوعي بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص لمزيد التحرّي والتدقيق في ما يُنشر من أخبار مفبركة، وما يُنزّل من فيديوهات وما يُتداول من تغريدات، و الحرص على تبادل الخبرات وتكثيف اللقاءات والندوات، لتطويق الظاهرة والتصدّي لها بشتى الطرق والأساليب .كما احتوى العدد الجديد، تقارير منوعة للأخبار الزائفة والمفهوم والسياق والممارسة وآليات التثبت فيها، و نشأة الأخبار الزائفة وأسباب وطرق التصدّي لها، و مستقبل الإعلام الصحّي في الوطن العربي، والتلفزيون والتعليم عن بعد.// انتهى //13:40ت م0077