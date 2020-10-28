عام / الاتحاد الإفريقي يعرب عن قلقه إزاء تهديد الإرهاب المتنامي على السلم والأمن في إفريقيا
الأربعاء 1442/3/11 هـ الموافق 2020/10/28 م واس
أديس 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واس
أعرب الاتحاد الإفريقي عن بالغ قلقه إزاء التهديد المتنامي الذي يشكله الإرهاب والتطرف على السلم والأمن في إفريقيا، .
كما نبّه "مجلس السلم والأمن" التابع للاتحاد الإفريقي، في بيان أصدره عقب اجتماع حول تأثير الإرهابيين الأجانب على السلم والأمن في إفريقيا، إلى أن تنامي هذا التهديد يقوض جهود الاتحاد الإفريقي الرامية إلى إنهاء الصراعات العنيفة وإرساء السلم والأمن والاستقرار بشكل دائم في القارة.
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