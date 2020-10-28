أديس 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسأعرب الاتحاد الإفريقي عن بالغ قلقه إزاء التهديد المتنامي الذي يشكله الإرهاب والتطرف على السلم والأمن في إفريقيا، .كما نبّه "مجلس السلم والأمن" التابع للاتحاد الإفريقي، في بيان أصدره عقب اجتماع حول تأثير الإرهابيين الأجانب على السلم والأمن في إفريقيا، إلى أن تنامي هذا التهديد يقوض جهود الاتحاد الإفريقي الرامية إلى إنهاء الصراعات العنيفة وإرساء السلم والأمن والاستقرار بشكل دائم في القارة.// انتهى //13:42ت م0078