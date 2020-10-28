الرياض 11 ربيع الأول 1442 الموافق 28 أكتوبر 2020 واس.اُختيرت وحدة اللقاحات في ‎مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية "كيمارك"، ضمن 10 جهات عالمية لإجراء اختبارات تهدف لتوحيد معايير بيولوجية لتقييم اللقاحات المختلفة ضد "كوفيد - ١٩" وكجزء من تحالف دولي من قبل منظمات الـ WHO و CEPI و NIBSC.‏وتعـد NIBSC أحد أهم الجهات الدولية لتقييم المعايير البيولوجية، في حين يعـد CEPI أحد المنظمات المهمة الراعية لدعم وتوحيد جهود تطوير اللقاحات، التي أطلقت مؤخراً مبادرة CoVax لإعطاء الدول الحق العادل في الحصول على لقاحات "‎كوفيد - ١٩".وأوضح الباحث في مجال الأمراض المعدية في "كيمارك" الدكتور نايف الحربي أن أهم المعايير لاختيار وحدة اللقاحات ضمن هذه التحالفات القوية يعود لتقديم أبحاث كيمارك حول كورونا - ميرس ولقاحات كورونا في أكثر من مؤتمر دولي ومن أهم المؤتمرات التي نظمتها منظمة الصحة الدولية، والاستمرار بعضوية اللجنة وتوسيع دورها لتشمل المعايير البيولوجية للقاحات كوفيد - ١٩، إلى جانب مساهمة أبحاث وحدة اللقاحات ومختبر الامراض المعدية بكيمارك خلال السنوات الماضية بتأسيس وتطوير طرق اختبارات مصلية لكورونا ميرس، ومن ثم تم تطوي هذه الاختبارات لـ "كورونا سارس ٢" و "كوفيد - ١٩" مؤخراً.وأضاف الحربي أن اللجنة قامت بطلب من منظمة نبسك "المعهد الوطني البريطاني لتوحيد المعايير البيولوجية"، بتعيين مختبرات عالمية من ضمنها وحدة اللقاحات وأبحاث الأمراض المعدية في كيمارك بإجراء فحوصات على عينات معايير بيولوجية، وكان الغرض من هذا العمل هو تأكيد مصداقية هذه الاختبارات، وتأكيد توحيد معايير بيولوجية معينة يتم اعتمادها لتقييم لقاحات كورونا كوفيد - ١٩ العالمية.يذكر أن "كيمارك" قد أنهى هذه الدارسات المتعلقة بالمعايير الدولية وتم تسليم نتائجها، وسيتم الإعلان عن نتائج هذه المعايير في نوفمبر من قبل منظمة الصحة العالمية.كما تم اختيار الدكتور نايف الحربي عضواً في لجنة تقييم المعايير البيولوجية للقاحات كورونا ميرس في ٢٠١٨م.// انتهى //13:43ت م0079