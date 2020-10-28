القاهرة 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسأكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أن البرلمان العربي سيستمر في العمل بكل جد وإخلاص دفاعاً عن قضايا الأمة العربية العادلة في كافة المحافل وعلى كافة المستويات من خلال الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة.جاء ذلك في كلمة "العسومي" في الجلسة الاجرائية للبرلمان العربي التي عقدت اليوم بمقر جامعة الدول العربية وتم خلالها انتخابه رئيسا للبرلمان العربي بالتزكية لمدة عامين.وقال "العسومي"، إن البرلمان العربي سيعمل على تعزيز العمل العربي المشترك كهدف أساس يحقق التضامن العربي، ودعم ونصرة قضية العرب الأولى فلسطين حتى تقام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، ومساندة الدول العربية في حربها على الإرهاب، والعمل على صيانة الأمن القومي العربي، ومواجهة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ودعم الحلولِ السياسية لإنهاء النزاعات والخلافات الداخلية التي تعاني منها بعض الدول العربية، كما سنعمل أيضاً في الجانب الاقتصادي والإنساني والاجتماعي تحقيقاً لتطلعات الشعب العربي في العيش الكريم.وتقدم "العسومي" في ختام كلمته بالشكر والامتنان على الثقة الغالية لأعضاء البرلمان العربي لانتخابهم له رئيساً للبرلمان العربي، صوت وضمير أمتنا العربية والمعبر عن آمال وطموحات الشعب العربي ، متعهداً بالاستمرار معاً لتعزيز وترسيخ مكانة البرلمان العربي في منظومة العمل العربي المشترك، وتفعيل دوره عربياً وإقليمياً ودولياً، والبناء على ما أنجزه في الفترة الماضية، واعتماد آليات عمل جديدة تمكّنه من القيام بإدوار فاعلة استناداً لنظامه الأساس لمواكبة كافة الأحداث على الساحة العربية.// انتهى //14:46ت م0089