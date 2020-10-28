إسلام آباد 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية 825 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 330200 حالة، منها 11627 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 374 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 311814 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأضاف أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6759 حالة وفاة.// انتهى //14:49ت م0091