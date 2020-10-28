عرعر 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية , على التقرير المرئي لأهم الأعمال والخطط والفعاليات التي نفذها مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بعرعر خلال الفترة الماضية.جاء ذلك خلال استقبال سموه بالإمارة اليوم , رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بعرعر نواف بن مزعل, يرافقه الأمين العام محمد الدهمشي.وشدد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على أهمية أن يكون للغرفة التجاربة الصناعية دور فاعل في تحفيز الاستثمارات، وتوفير البيئة الجاذبة ليشارك رجال وسيدات الأعمال في مشاريع التنمية بما يعود بالنفع على المنطقة والنهوض بالبيئة التجارية والاقتصادية بمختلف القطاعات بما يسهم في تعزيز الشراكة ما بين القطاعين الحكومي والخاص.وأكد سموه متانة الاقتصاد السعودي وقوته في ظل القيادة الحكيمة -أيدها الله- وفي إطار رؤية المملكة 2030, التي أعادت هيكلة الاقتصاد عبر حزمة من الإجراءات النوعية.حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية محمد بن سلطان بن جريس ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس عبدالله الشمروخي.// انتهى //14:54ت م0095