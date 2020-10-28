نجران 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسالتقى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه اليوم , عدداً من موظفي الإمارة الذين تمت ترقيتهم مؤخراً في مختلف إدارات الإمارة.وهنأ سموه الموظفين المترقين , مٌتطلعاً أن تكون هذه الترقيات حافزاً لهم لتقديم كل ما يمكن تقديمه للارتقاء بالعمل وتحقيق التطلعات , مثمناً ما يقدمونه من جهود من خلال إداراتهم .فيما أكد الموظفون المترقون بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالأداء لتحقيق الطموح والتطلعات.وقد شملت الترقيات ثلاثة موظفين إلى المرتبة الثالثة عشرة، واثنين إلى المرتبة الثانية عشرة ، وخمسة موظفين إلى المرتبة الحادية عشرة.// انتهى //15:01ت م0097