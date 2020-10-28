عام / سمو أمير نجران يلتقي الموظفين المترقين بالإمارة
الأربعاء 1442/3/11 هـ الموافق 2020/10/28 م واس
نجران 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واس
التقى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه اليوم , عدداً من موظفي الإمارة الذين تمت ترقيتهم مؤخراً في مختلف إدارات الإمارة.
وهنأ سموه الموظفين المترقين , مٌتطلعاً أن تكون هذه الترقيات حافزاً لهم لتقديم كل ما يمكن تقديمه للارتقاء بالعمل وتحقيق التطلعات , مثمناً ما يقدمونه من جهود من خلال إداراتهم .
فيما أكد الموظفون المترقون بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالأداء لتحقيق الطموح والتطلعات.
وقد شملت الترقيات ثلاثة موظفين إلى المرتبة الثالثة عشرة، واثنين إلى المرتبة الثانية عشرة ، وخمسة موظفين إلى المرتبة الحادية عشرة.
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