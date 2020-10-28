الرياض 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسزكت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة التي عقدت مساء أمس عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور رئيس الاتحاد الدولي للعبة أري غراسا بالإجماع الدكتور صالح بن ناصر "النائب التنفيذي للاتحاد الدولي" لمنصب الرئيس الشرفي للاتحاد الآسيوي تقديراً لجهوده على الصعيدين القاري والدولي، وذلك بعد اعتذاره عن الترشح لمنصب الرئيس في العملية الانتخابية التي جرت خلال الاجتماع نظراً لظروفه الصحية.بدوره نوه رئيس الاتحاد الدولي للكرة الطائرة بالجهود التي قدمها الدكتور صالح بن ناصر خلال فترة رئاسته للاتحاد الآسيوي والذي كان له بصمات واضحة في رقي وتطور منافسات كرة الطائرة في القارة الآسيوية وبرامجها.من جانبه ثمن بن ناصر الدعم الذي حظي به خلال الفترة الماضية من الاتحادات الوطنية الأعضاء والتي أسهمت في خدمة هذه اللعبة التي تحتل المرتبة الثانية بعد كرة القدم على المستوى الدولي متمنياً المزيد من التوفيق لمسيرة الاتحاد .وجرى خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة الدكتور صالح بن ناصر إجراء العملية الانتخابية لمنصب الرئيس للفترة القادمة والتي فازت بها الأندونسية ريتا سيبواة، "رئيسة الاتحاد الإندونيسي "، التي حظيت بتأييد بن ناصر في الترشح نظراً للخبرة العالية التي تمتلكها كونها شغلت سابقاً منصب نائب الرئيس، فيما قدمت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي شكرها وتقديرها للدكتور صالح بن ناصر على الجهود التي قدمها لخدمة الاتحاد وبرامجه التي أسهمت في تطور الكرة الطائرة بالقارة .يذكر أن الدكتور صالح بن ناصر ترأس الاتحاد الآسيوي للعبة لأربع دورات سابقة "متتالية "قضى خلالها "١٦ سنة " في هذا المنصب .// انتهى //15:07ت م0099