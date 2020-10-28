الدمام 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بالإمارة اليوم, معالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح، الذي قدم إيجازاً عن جهود الهيئة في تطوير الأنظمة والتشريعات لدعم قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة.وأشار سموه إلى المستهدفات التي رسمتها رؤية المملكة 2030، لتكون المملكة نقطة ربط بين دول العالم، ومحطة رئيسة في الخدمات اللوجستية، مؤكداً أن ذلك يتطلب مراجعة دائمة ومستمرة للأنظمة والتشريعات ومواءمتها مع هذه المستهدفات، والحرص على استثمار التقنية في تحقيق هذه الأهداف، والعمل على تطبيق معايير السلامة وتعزيز الالتزام بها، والتركيز على رفع كفاءة خدمات النقل، مشيداً بالجهود التطويرية التي قامت بها الهيئة لجذب المزيد من الاستثمارات لتطوير القطاع، وشراكتها مع مختلف الجهات لتحقيق مستهدفاتها.من جهته أكد رئيس الهيئة العامة للنقل، أن المنطقة الشرقية تزخر بفرص استثمارية واعدة، ومن ذلك النقل الساحلي بين مدن المنطقة، إضافةً إلى عمل الهيئة على تطوير الخطوط الحديدية وخدماتها، وتعزيز خدمات النقل العام التي تربط مدن ومناطق المملكة, منوهاً بدعم سمو أمير المنطقة الشرقية المتواصل لأنشطة الهيئة الذي عزز شراكتها مع مختلف الجهات في المنطقة.// انتهى //15:07ت م0100