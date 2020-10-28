تبوك 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسوقع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك اليوم اتفاقية تعاون مع أحد المراكز الطبية بالمنطقة، نصت على تقديم العلاج لأبناء الأسر الكافلة ( الأيتام ) مجاناً.وتضمنت الاتفاقية ، الزيارة لمركز التأهيل الشامل وتقديم الاستشارات الطبية والعلاجية المجانية لهم، بالإضافة إلى حصول منسوبي ومنسوبات فرع الوزارة ومستفيدي الضمان الاجتماعي خصومات تصل نسبتها إلى 20% من الخدمات العلاجية التي يقدمها المركز الطبي.// انتهى//16:22ت م0127