اجتماعي / توقيع اتفاقية لتقديم العلاج المجاني لأبناء الأسر الكافلة للأيتام بتبوك
الأربعاء 1442/3/11 هـ الموافق 2020/10/28 م واس
تبوك 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واس
وقع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك اليوم اتفاقية تعاون مع أحد المراكز الطبية بالمنطقة، نصت على تقديم العلاج لأبناء الأسر الكافلة ( الأيتام ) مجاناً.
وتضمنت الاتفاقية ، الزيارة لمركز التأهيل الشامل وتقديم الاستشارات الطبية والعلاجية المجانية لهم، بالإضافة إلى حصول منسوبي ومنسوبات فرع الوزارة ومستفيدي الضمان الاجتماعي خصومات تصل نسبتها إلى 20% من الخدمات العلاجية التي يقدمها المركز الطبي.
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16:22ت م
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